Митинг у Мосгоризбиркома стал уголовным делом. Следователи считают, что участники акции препятствовали деятельности избирательных комиссий

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий из-за проведения митинга рядом с Мосгоризбиркомом. Об этом 24 июля сообщается на сайте ведомства.

«По данным следствия, в июле 2019 года участники одного из движений, с целью оказания давления на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий и воспрепятствования их законной деятельности, организовали проведение на территории города Москвы заведомо незаконных и несогласованных митингов и пикетирований зданий и помещений Мосгоризбиркома. Также действия указанных лиц были сопряжены с угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий», – говорится в сообщении.

В СК намерены допросить организаторов и участников несогласованных митингов и пикетирований. Уголовное дело возбуждено по ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

В среду в Москве был задержан оппозиционный политик Алексей Навальный. Главу ФБК ОМОН встретил прямо у дома. Кроме него, были задержаны гражданские активисты Константин Котов и Александр Арчагов.

14 июля в столице прошла так называемая «Массовая встреча кандидатов в депутаты Мосгордумы с избирателями». Участники несанкционированной акции собрались в Новопушкинском сквере и прошли по Тверской улице до здания мэрии, после чего подошли к Мосгоризбиркому. В ходе протестов полиция задержала 39 человек, троих из них госпитализировали.