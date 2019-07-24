«Выламывали дверь, чтобы ребенка достать». На Светлановском «Хёндэ» с детьми и женщинами подставился под «Мерседес»

В тяжелой аварии на углу Светлановского и Северного проспектов пострадали четыре человека, в том числе четырехмесячный пассажир. «Мерседес» на скорости смял возникшую на пути машину.

Как сообщает УГИБДД Петербурга и области, около часа дня 24 июля на перекрестке в Калининском районе автомобиль «Хёндэ» под управлением женщины столкнулся с «Мерседесом».

«В «Хёндэ» пострадали водитель, женщина-пассажир и дети двух лет семи месяцев и четырехмесячный», – уточнили в пресс-службе ведомства.

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По словам очевидцев, из смятого «Хёндэ» пострадавших пришлось вынимать с усилием.

«Муж помогал выламывать дверь, чтобы ребенка достать», – пишет в «ДТП и ЧП» пользователь Мария.

На перекрестке наблюдается скопление машин реанимации. Первая скорая остановилась почти сразу после столкновения, медики проезжали мимо и пришли на помощь.