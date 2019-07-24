АКРА присвоило облигациям Setl Group кредитный рейтинг А-(RU)

Setl Group

Национальное рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску облигаций (RU000A100MG6) холдинга Setl Group кредитный рейтинг А-(RU). В настоящее время это максимальный публичный кредитный рейтинг эмиссии, присвоенный облигационным выпускам российских компаний в секторе «Строительство и недвижимость».

Высокий рейтинг обусловлен очень сильным бизнес-профилем, высокой рентабельностью бизнеса, очень низкой долговой нагрузкой и сильной ликвидностью компании, сообщили в АКРА.

Перед размещением облигаций долговая нагрузка Холдинга за период с начала 2019 года снизилась на 39%, до 8,5 млрд рублей.

Напомним, вчера, 23 июля 2019г., состоялось размещение облигаций холдинга Setl Group объемом 5 млрд. рублей. Ставка купона составила 10,75%.

«Данный выпуск облигаций – успешное продолжение деятельности компании на российском рынке публичных заимствований, – говорит заместитель генерального директора по экономике и финансам холдинга Setl Group Сергей Староверов. – Рейтинг, присвоенный агентством АКРА, подтверждает высокий уровень кредитоспособности и финансовой устойчивости холдинга».

Справка о холдинге Setl Group

Наименование эмитента: ООО "Сэтл Групп". Источник информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, https://www.e-disclosure.ru