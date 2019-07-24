В самолеты первых лиц России проведут связь и Интернет за 50 млн рублей

Специальный летный отряд «Россия» управделами президента, который занимается обслуживанием бортов первых лиц страны, включая самолет президента Владимира Путина, разместил на сайте госзакупок информацию об «обеспечении услуг спутниковой связи в салонах воздушных судов по всему миру».

«Предоставление двухсторонних круглосуточных услуг связи в глобальной автоматической международной системе подвижной спутниковой связи ИНМАРСАТ в салонах воздушных судов», – так задача описывается в прилагаемом к аукциону документе.

В частности, борта первых лиц оснастят круглосуточным доступом в сеть Inmarsat (канал Интернет до 432 кбит/сек, голосовая, факсимильная связь).

Максимальное значение цены контракта указано в 50 миллионов рублей. Итоги аукциона будут озвучены 14 августа.

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Судя по сайту госзакупок, система Inmarsat в России устанавливается также на различные суда.

Inmarsat — это международная компания спутниковой связи, основанная в 1979 году в Великобритании. Фирма занимается развитием различных сетей под брендом Inmarsat. В России услуги сети Inmarsat предоставляет ФГУП «Морсвязьспутник», судя по информации на сайте компании.