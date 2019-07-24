«Началось». Украинские журналисты сообщили, что Зеленский собирается уволить Кличко

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан направил в правительство представление об увольнении Виталия Кличко с поста мэра Киева. Документ опубликован 24 июля в аккаунте в Facebook шеф-редактора издания «Обозреватель» Ореста Сохара.

«Как сообщают мои источники, глава офиса президента Андрей Богдан отправил министру кабинета министров Александру Саенко письмо с просьбой сделать представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА (Киевской городской государственной администрации. — Прим. ред.). Началось», – пишет Сохар.

В опубликованном журналистом документе утверждается, что главы местных администраций «назначаются на срок полномочий президента». В случае избрания нового главы государства они «продолжают осуществлять свои полномочия до назначения в установленном порядке новых». Судя по этой фразе, у Зеленского уже готова замена Кличко.