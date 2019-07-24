«Ограничивается движение всех судов»: на дамбе закроют одно из судопропускных сооружений

Судопропускное сооружение С-2, входящее в комплекс защитных сооружений (КЗС) города от наводнений, будет закрыто для движения судов в течение семи часов 26 июля. Об этом сообщил в информационном письме капитан морского порта Большой порт Санкт-Петербурга Александр Волков.

«В связи с проведением работ по техническому обслуживанию 26 июля 2019 года с 10:00 до 17:00 (время московское) производится подъем плоского затвора судопропускного сооружения С-2 в положение «Закрыто», – говорится в опубликованном 24 июля документе за подписью Волкова.

На это время ограничивается движение всех судов через судопропускное сооружение С-2, а мореплавателей просят соблюдать осторожность.

Как писала «Фонтанка», судопропускное сооружение С-2 является важной составляющей дамбы. Объект предназначен для пропуска судов класса «река-море» с осадкой до 5,3 м при круглогодичной навигации. В комплекс С-2 входит и подъемный полуторакилометровый автомобильный мост. Судопропускное сооружение было сдано в эксплуатацию в феврале 2012 года.