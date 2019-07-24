Эксперимент по оформлению «Европротокола» онлайн стартует в Петербурге и области осенью

Оформлять ДТП по «европротоколу» можно будет онлайн через сайт госуслуг и мобильные приложения. Президиум правительственной комиссии одобрил соответствующий суперсервис, в пилотном режиме его планируется запустить уже этой осенью.

Проект суперсервиса по оформлению «европротокола» онлайн был разработан Центробанком РФ при поддержке Минкомсвязи в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Авторы рассчитывают, что он поможет сократить время на оформление ДТП до 15 минут, что уменьшит количество пробок из-за аварий на дорогах.

Как сообщается 24 июля на сайте правительства России, президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию, который возглавляет вице-премьер Максим Акимов, «в целом одобрил концепцию суперсервиса» и этапы её реализации. Суперсервис позволит водителям самостоятельно, без ГИБДД, оформлять извещения о ДТП через портал госуслуг и мобильные приложения в электронном виде, а также дистанционно получать результаты рассмотрения.

Все необходимые для извещения данные о водителе и транспортном средстве будут поступать из личного кабинета пользователя, останется только проверить их правильность и загрузить фото с места аварии. В личном кабинете на портале госуслуг появится возможность хранить и использовать документы на автомобиль, страховые полисы и данные о ДТП, через него можно будет направлять в Российский союз автостраховщиков и страховую компанию документы для рассмотрения и получения необходимых статусов регистрации, а также для решения других вопросов.

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Помимо этого, можно будет онлайн найти страховщика для заключения договоров ОСАГО и каско. Стоимость полиса при этом будет рассчитываться автоматически, включая онлайн-проверку текущего коэффициента бонус-малус.

Суперсервис планируется запустить в пилотном режиме в Москве, Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области в период с ноября 2019 года по октябрь 2020 года.