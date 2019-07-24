«Зенит» сыграет с «Оренбургом» на стадионе, который не соответствует регламенту РПЛ

Матч 3-го тура чемпионата Российской премьер-лиги «Оренбург» – «Зенит» пройдет на стадионе «Газовик», несмотря на отсутствие у него соответствующей лицензии. Об этом 24 июля сообщает сайт Sport24.ru со ссылкой на спортивного директора РПЛ Виктора Пышкина.

«Играть будут в Оренбурге. Решение принято», — подчеркнул Пышкин.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» не может проводить домашние матчи на стадионе «Газовик» из-за несоответствия новым требованиям регламента. Вместимость арены составляет 7,5 тысяч зрителей при минимальном пороге в 10 тысяч. «Газовик» – самый маленький стадион в РПЛ. В прошлом были планы по его расширению до 10 и даже 12 тысяч мест, но дальше слов дело не пошло. В качестве резервного стадиона у «Оренбурга» заявлена «Самара Арена».

Матч «Оренбург» – «Зенит» пройдет 28 июля. «Зенит» после двух туров занимает второе место в таблице с шестью очками. У оренбуржцев два поражения, ноль очков и 14-е место.