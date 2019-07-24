Компенсация за «Дружбу»: «Траснефть» заплатит по 15 долларов за каждый баррель грязной нефти

Компания «Траснефть» сообщила, что на первом очном совете директоров, председателем которого был избран министр энергетики России Александр Новак, приняли решение о выплате компенсаций пострадавшим от загрязнения нефтепровода «Дружба».

«Совет директоров утвердил порядок осуществления выплат в связи с попаданием в систему некондиционной нефти и согласовал предельный размер выплат грузоотправителям по договорам об оказании услуг по транспортировке нефти из расчета 15 долларов США на 1 баррель некондиционной нефти. При этом было подчеркнуто, что грузоотправители должны документально подтвердить понесенные убытки», – говорится в сообщении компании от 24 июля.

Интерпол 18 июля сообщил, что на территории Литвы задержал обвиняемого в загрязнении хлором нефтепровода «Дружба» Романа Ружечко — его компании принадлежал узел учета сырья на территории Самарской области, через который, как считает следствие, хлор и попал в нефтепровод. Ростехнадзор после дела «Дружбы» провёл внеплановые проверки подобных предприятий и нашёл больше 250 нарушений.

Отметим, загрязнение нефти стало поводом для серьезного публичного конфликта между «Транснефтью» Николая Токарева и «Роснефтью» Игоря Сечина. «Роснефть» по сути обвинила в проблемах на трубопроводе «Транснефть», та в ответ заявила, что компания Сечина и он лично распространяют слухи.