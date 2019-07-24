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Происшествия
24.07.2019 12:59
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«Надо проветриться». Задержанная в Петербурге байкерша выпала из окна на глазах у оперативников

Задержанная с особо крупной партией наркотиков 22-летняя мотоциклистка в момент гибели находилась в статусе подозреваемой и под контролем оперативных сотрудников. При обыске квартиры на восьмом этаже ей дали открыть окно.

Как стало известно «Фонтанке» 24 июля, между задержанием байкерши и обыском в съемной квартире на Шуваловском проспекте прошли сутки. Все это время она провела в отделе полиции, ее допросили и задержали в качестве подозреваемой по уголовному делу о покушении на сбыт особо крупной партии наркотиков. Санкция статьи 228.1 УК предусматривает до двадцати лет лишения свободы. На мотоцикле Анастасия перевозила килограмм «соли».

Около трех часов ночи 24 июля следователь 3-го отдела управления по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков ГСУ ГУ МВД Петербурга и области повез подозреваемую в однокомнатную квартиру на Шуваловский, проводить обыск. Оперативники привели понятых. В следственных действиях участвовала адвокат.

Под утро Анастасия отпросилась в туалет. Выйдя, прошла до окна, со словами «надо проветриться» открыла створку и оказалась за пределами квартиры. В комнате находились полицейские.

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В ГУ МВД Петербурга и области «Фонтанке» сообщили, что при обыске было изъято еще около килограмма наркотиков. По нашим данным, подозреваемая добровольно выдавала вещества.

Накануне около половины пятого утра на Комендантском проспекте патруль ГИБДД попытался остановить мотоцикл Yamaha FZ400 под управлением девушки. Она не выполнила требование. Байкершу догнали на улице Ильюшина. При досмотре в дежурной части 53-го отдела полиции у нее изъяли два брикета с белым порошком. Ближе к полуночи 23 июля девушку процессуально задержали на двое суток в качестве подозреваемой и через несколько часов повезли на Шуваловский.

Напомним, вечером 3 июля сотрудники полицейского конвоя в помещении Санкт-Петербургского горсуда оставили один на один с простыней Сеника Нарояна, признанного присяжными виновным в убийстве старейшего работника Мариинского театра. Через несколько часов подсудимого нашли мертвым.


© Фонтанка.Ру

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