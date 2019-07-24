Из банка в Уфе за месяц вынесли 6,5 миллиона рублей. В преступлении подозревают кассира

Предприимчивая 39-летняя кассирша из столицы Башкортостана, по версии следствия, целый месяц выносила средства из финансового учреждения. Последняя партия составила миллион рублей, а всего из банка пропало почти 7 миллионов.

«В полицию обратился представитель финансово-кредитного учреждения, который сообщил, что в ходе ревизии обнаружена недостача 6,5 миллиона рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлено, что к совершению преступления может быть причастна кассир банка. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата в особо крупном размере. – Прим. ред.)», – заявила официальный представитель МВД России Ирины Волк, ее сообщение 24 июля опубликовано на сайте МВД РФ.

По словам Волк, кассир банка задержана для выяснения обстоятельств. По версии следствия, целый месяц она частями выносила средства с работы, а перед ревизией похитила миллион рублей.

Напомним, что в начале июля произошел похожий случай: работавшую кассиром в Салавате 36-летнюю Луизу Хайруллину задержали в соседнем Татарстане. Следователи полагают, что она могла позаимствовать в банке, где трудилась на кассе, 24,5 миллиона рублей.