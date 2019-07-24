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Бизнес-трибуна
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24.07.2019 18:00
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«Образцовый квартал 4»: новостройка на высоте

Покупатели «Образцового квартала 4» получат ключи раньше срока и планируют новоселье

«Образцовый квартал 4»: новостройка на высоте

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Согласно разрешению на строительство, застройщик «Терминал-Ресурс» обязан был сдать жилой комплекс до конца 2020 года. Ещё полгода обычно занимает постановка объекта на кадастровый учёт, оформление собственности и передача ключей. Дольщики «Образцового квартала 4» начнут получать свои ключи уже 1 августа 2019 года.

Слагаемые успеха

Елена Тян, руководитель отдела продаж ООО «Терминал-Ресурс»:

– Во-первых, у нашей компании большой опыт работы в многоквартирном домостроении. Инженеры, проектировщики, руководители подразделений трудятся в сфере 30 и более лет. Работы выполняют только квалифицированные специалисты. У нас надёжные поставщики и проверенные технологии, хорошо зарекомендовавшие себя в Европе. Во-вторых, внутри компании чётко налажены бизнес-процессы. Время – деньги, потому каждый отдел знает сферу своей ответственности и сроки. Это в интересах как застройщика, так и дольщика. Нам важно сдать объект, вернуть вложенные средства, получить прибыль. Покупателям – заехать в собственное жильё, особенно если для покупки пришлось привлекать кредитные средства. Третье. Комплексное освоение территории в Пушкинском районе началось с подготовки градостроительной и проектной документации, строительства магистральных инженерных сетей, создания улично-дорожной сети. Это позволяет избежать хаотичной застройки и планомерно возводить жилье, социальную и коммерческую инфраструктуру. Продуманное финансирование каждого этапа строительства – ещё одна причина, позволяющая компании твёрдо стоять на ногах и выдерживать конкуренцию. От разработки котлована до передачи ключей проходит полтора года. Так «На Царскосельских холмах» возведены уже четыре жилых комплекса. В этом же темпе возводятся пятый и шестой «Образцовые кварталы». И, пожалуй, главное. Мы строим на совесть, строим для себя. Многие сотрудники компании живут в построенных нами домах. При сохранении скорости соблюдается высокое качество.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Строили мы, строили и, наконец, построили

Какой он – новый жилой комплекс? Если коротко: современный, уютный и очень красивый! Подробные ТТХ новостройки такие. Три пятиэтажных кирпично-монолитных дома с бесшумными швейцарскими лифтами. Высота потолков составляет от 2,75 до 4,4 м на мансардном, пятом, этаже. Внедрена система отопления «тёплый водяной пол» финской компании Uponor. Установлены крышные газовые котельные производства Бельгии. Для утепления фасадов применена технология австрийского производителя Caparol. Современный подход проявился и в планировках: в жилом комплексе спроектированы квартиры разной площади от вместительных однокомнатных до просторных «трёшек». Есть возможность объединения кухни с гостиной. Выполнено панорамное остекление. Сплошное остекление имеют балконы и лоджии. В некоторых квартирах встречается интересный архитектурный элемент – «французский» балкон. Система отопления позволила отказаться от громоздких радиаторов и труб. В каждой жилой зоне установлен датчик терморегуляции.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Респектабельный пригород

Малоэтажные новостройки в Пушкинском районе Петербурга постепенно формируют «респектабельный пригород», типичный для европейских городов. Здесь всё – от ландшафта до планировок – организовано по высоким современным стандартам. На придомовой территории нового жилого комплекса выделено 181 парковочное место. Во дворе произведено озеленение: посажены хвойные деревья, декоративные кустарники и многолетние цветы. Устроены детская и спортивная площадки. С территории Проекта удобно добираться в любую точку Петербурга и Ленинградской области по Петербургскому, Киевскому, Волхонскому, Пулковскому шоссе, Витебскому проспекту и кольцевой автодороге. На общественном транспорте за 15-20 минут можно доехать до метро «Московская», «Звёздная» и «Купчино». В ближайшее время появится железнодорожная станция «19 км», это позволит за полчаса оказаться в центре города на Балтийском вокзале.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Для жителей «Образцовых кварталов» в пешей доступности находится конноспортивный клуб «Райдер», начал работать многофункциональный спортивный центр «Высота», в сентябре откроется крытая ледовая арена. В нескольких километрах располагаются парки Пушкина и Павловска.

В августе основной застройщик проекта «На Царскосельских холмах» компания «Терминал-Ресурс» приступает к строительству многоуровневого бизнес парка «Гараж» на 300 машиномест с кафе, аптекой и магазинами.

На близлежащей территории уже работают продуктовые супермаркеты, но в новых «Образцовых» коммерческих помещений не будет. Застройщик старается обеспечить жильцам максимально комфортную и безопасную среду.

Отдел продаж ООО «Терминал-Ресурс»: 196140, Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива». Тел. +7 (812) 7-19-19-19, www.devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Бизнес парк «Гараж», жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

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