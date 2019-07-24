«Это мне вместо Масару». Фигуристка Загитова подарила плюшевую замену акита-ину премьеру Японии

Олимпийская чемпионка Алина Загитова провела встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в его резиденции в среду, 24 июля. Как сообщает ТАСС, 17-летняя спортсменка подарила ему плюшевую собаку.

Prime Minister Abe welcomed renowned Russian figure skater Alina Zagitova at his office. pic.twitter.com/iNjBeftZaO — PM's Office of Japan (@JPN_PMO) July 24, 2019

«Я очень рад принять вас в своей резиденции. Хочу поздравить вас с успехами в фигурном катании. Также мне приятно смотреть, как растет Масару (собака породы акита-ину, которую подарили Загитовой в Японии год назад – прим. ред.)», – заявил Абэ.

Премьер-министр пригласил 17-летнюю спортсменку вместе с ее собакой посетить Акиту – историческую родину породы акита-ину.

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Загитова отметила, что Масару плохо переносит полеты, и ей бы хотелось везти собаку в салоне самолета, а не в багаже.

«Я поговорю со своими коллегами на этот счет», – пообещал Абэ.

После этого премьер Японии получил в подарок плюшевую собаку породы акита-ину. «Это мне вместо Масару», – пошутил премьер.

Эта история началась в мае 2018 года, когда президент Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Японии Эндо Такаси подарил фигуристке трехмесячного щенка этой породы по кличке Масару. Торжественная церемония прошла в Москве, в гостинице «Метрополь» в присутствии Синдзо Абэ и его супруги.

«Сегодня мы передаем Алине щенка акита-ину, – сказал тогда глава Ассоциации. – До этого момента, в течение 45 дней Алина имела возможность выбрать понравившуюся ей собачку. В апреле в Йокогаме она впервые увидела Масару. Я искренне рад, что спустя 45 дней мы можем передать Масару Алине. Очень надеюсь, что эта собачка станет символом дружбы между нашими странами».

Премьер-министр, в свою очередь, поздравил россиянку с только что случившейся тогда победой на Олимпиаде в Пхенчхане. В ответ Алина призналась в любви к Японии: «В Японии очень спокойные и дружелюбные люди». Супруга Абэ также подарила Алине Загитовой букет роз и коврик для занятий спортом.

Алина Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка Европы-2018, чемпионка мира-2019.