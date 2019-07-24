Допрыгались. Смольный сносит незаконный теннисный корт в парке «Сосновка»

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) сносит теннисный корт в парке «Сосновка». Как сообщили 24 июля в ведомстве, открытая и крытая спортивные площадки располагались на земельном участке площадью 2,6 тыс. кв. м без разрешения города. Более того, территория, которую захватил бизнес, входила в ЗНОП и не была предназначена для передачи в аренду.

Пользователя, компанию ООО «Центр Техинформ», попросили покинуть участок, но та не подчинилась.

ККИ накануне снес административное здание и металлическое ограждение, сегодня работы продолжаются. Владельцу кортов грозит привлечение к административной ответственности за незаконное размещение объектов благоустройства.

Связаться с ООО «Центр Техинформ» не удалось. По данным СПАРК, компания принадлежит предпринимателям Эдуарду Мацкунасу и Владимиру Апаменко. На сайте «Теннис в «Сосновке» предлагается аренда кортов от 500 рублей в час, а также размещены объявления о наборе детских групп и предлагаются индивидуальные занятия.