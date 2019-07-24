«500 жалоб в неделю. До Книги рекордов Гиннесса недалеко». Глава ЦИК просит Верховный суд помочь наказать нарушителей на муниципальных выборах в Петербурге

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова обратится в Верховный суд, чтобы ускорить рассмотрение протоколов об административных правонарушениях в отношении членов муниципальных избиркомов в Петербурге. Об этом она заявила на заседании ЦИК 24 июля.

В ходе видеоконференции с Петербургом Памфилова спросила у председателя городской избирательной комиссии Виктора Миненко, удалось ли привлечь к ответственности кого-нибудь из членов муниципальных избиркомов (ИКМО), которые нарушили закон. Миненко ответил, что комиссия написала семь обращений в прокуратуру и пять — в Следственный комитет, но ответов пока не получила. Кроме того, городской избирком направил в суды пять протоколов об административных правонарушениях. Но три из них — все они касаются работы ИКМО «Сергиевское» — до сих пор не рассмотрены, потому что судья в отпуске.

«Придется мне обратиться в Верховный суд России по поводу того, что муниципальный судья уходит в отпуск, то есть фактически блокирует работу выборов. Это как может быть? Я прошу с этим досконально разобраться», — сказала Памфилова.

Ситуация на муниципальных выборах в Петербурге «экстраординарна», добавил член ЦИК Александр Кинев. «Пару недель назад мы оперировали цифрой в тысячу жалоб (на организацию муниципальных выборов в Петербурге. – Прим. ред.), сейчас — две тысячи жалоб. Это 500 жалоб в неделю. До Книги рекордов Гиннесса недалеко», – сказал он.

Петербургские муниципальные выборы становятся предметом обсуждения на каждом заседании ЦИК, а работа городского и муниципальных избиркомов постоянно подвергается критике. За последний месяц члены Центризбиркома несколько раз приезжали в Петербург с инспекцией.