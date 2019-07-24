Скидки до 100 000 руб. на квартиры в ЖК «Полис на Комендантском»

ГК «Полис Групп»

ГК «Полис Групп» запустила новую акцию*.

При покупке квартиры в 4 очереди ЖК «Полис на Комендантском» до конца июля скидки:

до 50 000 на студию;

до 100 000 на другие типы квартир.

«Полис на Комендантском» – экокварталы для тех, кто мечтал о жизни на природе с городским комфортом. Комплекс возводится неподалеку от ст. м. «Комендантский проспект», рядом с Юнтоловским лесопарком.

Проект реализуется с применением экотехнологий: внедрение современной энергосберегающей системы освещения с применением датчиков движения, экоматериалы в отделке холлов. На территории комплекса будет создан детский веревочный парк, экогородки для детей, выполненные по индивидуальному проекту, зона активити для взрослых, а также собственный эко парк с всесезонными деревьями.

В составе 4 очереди проекта будет возведено семь секций (№1-7) высотой 11-24 этажа на 2 064 квартиры. Общая площадь жилья составит 62 445 кв. м. На выбор покупателей представлены студии (в том числе с 2-мя окнами), 1, 2, 3-комнатные квартиры, а также формата «евро». На старте продаж стоимость начинается от 2,1 млн рублей. Доступна ипотека от банков-партнеров. Есть возможность приобрести квартиру как с полной отделкой от застройщика, так и с качественной подготовкой под чистовую отделку.

В рамках проекта будет построена социальная инфраструктура. Необходимые помещения коммерческие расположатся на первых этажах. Для жильцов будет возведен отдельно стоящий паркинг на 2010 автомобилей, 3 детских сада и школа на 550 мест. Окончание строительства запланировано на 4 квартал 2021 года.

*Сроки акции: с 24.07.2019г по 31.07.2019г. Организатор: ООО «ТИН Групп». Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте polis-group.ru или по тел (812) 642-55-22. Количество квартир, участвующих в акции, ограничено.

Справка о компании ГК «Полис Групп»

Эко-кварталы Полис на Комендантском – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/