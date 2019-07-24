Новый год без елей и гирлянд. УФАС приостановило аукционы Смольного на новогоднее оформление на 32 млн рублей

Петербургское УФАС приостановило аукционы на оформление Петербурга елями и световыми композициями на сумму 31,5 млн рублей, следует из данных портала госзакупок 24 июля.

Основанием стала жалоба от челябинской компании «Универсал». В своем заявлении та указала, что заказчик недостаточно четко сформулировал требования к товарам и, предложив потенциальным подрядчикам самим выбирать из взаимоисключающих ГОСТов, по сути переложил на них свою работу. УФАС должно рассмотреть жалобу 26 июля.

Городской центр рекламы и праздничного оформления объявил семь конкурсов на украшение Петербурга к Новому году и Рождеству на прошлой неделе. Общая сумма закупки составила 101 млн рублей. Подрядчикам предстоит украсить световыми композициями опоры освещения, балюстрады мостов, деревья. Также растянуть над улицами гирлянды и декорировать праздничными панно фасады зданий. Кроме того, исполнитель одного из контрактов соберет и расставит по Петербургу 20-метровые елки. Итоги конкурсов городской центр рекламы должен подвести 30 июля.