Жителей «Новой Охты» на несколько дней оставят без выезда на КАД. Пустят только автобусы

Из-за работ по ликвидации колейности на развязке кольцевой автодороги Петербурга с трассой Петербург – Матокса полностью перекроют Муринскую дорогу. На несколько дней жители ЖК «Новая Охта» останутся без выезда.

Как сообщает 24 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 26 по 29 июля будет полностью перекрыта Муринская дорога. Пропускать будут только городской пассажирский транспорт – рейсовые автобусы и маршрутные такси. Для этого на месте будут работать регулировщики.

Работы будут вестись круглосуточно. Генеральным подрядчиком выступает ООО СПК «Зелёный город». В управлении добавляют, что сроки работ могут быть скорректированы из-за погоды. А на время перекрытия Муринской дороги объезжать придется через транспортную развязку КАД с Пискаревским проспектом.

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Отметим, что Муринская дорога является по сути единственным выездом на КАД и в город из ЖК «Новая Охта». Год назад у его жителей вспыхнул конфликт с жильцами соседнего жилого комплекса «Новое Мурино» – из-за незаконной дороги, по которой те попадали как раз на этот выезд, создавая пробки. Дорогу пообещали демонтировать, но в марте 2019 года врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что проезд оставят до тех пор, пока там не построят школу.