Северная Корея задержала российское судно в своих территориальных водах. Моряков обещали отпустить

Посольство РФ в КНДР подтвердило задержание российского рыболовецкого судна «Сянхайлинь-8» в Японском море. Пхеньян обещает отпустить членов экипажа после проверки.

«На борту судна находились 17 членов экипажа, из которых 15 человек являются гражданами Российской Федерации, еще двое – граждане Республики Корея. По словам представителей МИД КНДР, судно задержано за «нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР». В настоящее время судно находится в порту города Вонсан», – сообщает 24 июля российская дипмиссия в Северной Корее.

По словам дипломатов, они уже встретились с моряками, которых разместили в одном из отелей Вонсана. Кроме того, посольство находится в контакте с властями КНДР, чтобы «урегулировать создавшуюся ситуацию в кратчайшие сроки».

По версии пограничников Северной Кореи, 17 июля в 10:30 по московскому времени «Сянхайлинь-8» был задержан за нарушение границы, так как судно почти на 30 км зашло вглубь корейской территории. Капитан корабля, как сообщает РИА Новости, признал факт захода в акваторию КНДР. После проверки власти соседней страны пообещали отпустить россиян.