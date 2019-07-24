«Золотой парашют» может настигнуть экс-директора НПЗ уже за решеткой. Находящийся в розыске мужчина требует у предприятия более 10 млн долларов

Бывший гендиректор «Антипинского НПЗ» (нефтеперерабатывающего завода) Геннадий Лисовиченко требует от предприятия более 10 млн долларов в качестве «золотого парашюта». Об этом 24 июля пишут «Ведомости», которым удалось ознакомиться с копией иска.

Лисовиченко объявлен в розыск по делу бывшего владельца НПЗ Дмитрия Мазурова. Напомним, Сбербанк считает, что Мазуров и Антипов скрывали долги НПЗ и его финансовые трудности, а также заключали невыгодные для завода сделки. Мазуров уже арестован по обвинению в хищении у банка 1,8 млрд рублей, которые были выданы предприятию в кредит.

Несмотря на обвинения, Лисовиченко требует от бывшего работодателя через суд более $10 млн недополученных премий и еще $1,9 млн в виде штрафов и пеней. По его мнению, премии были выписаны за выполнение поставленных задач еще летом 2018 года. Получить он их пытается с 12 ноября 2018-го.

Представитель «Антипинского НПЗ» заявил «Ведомостям», что Лисовиченко якобы сам подписал приказ о своем премировании за день до увольнения.