Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+20°C
/ Завтра: +21
$ 63.12р
70.32р
13:14 24.07.2019
Расширенный поиск

Недвижимость
Публикуется на правах рекламы
24.07.2019 11:22
Печать

«Аквилон Инвест» запускает скидки на квартиры: выгода до 180 000 рублей

«Аквилон Инвест» запускает скидки на квартиры: выгода до 180 000 рублей

«Аквилон Инвест»

До конца июля холдинг «Аквилон Инвест» запускает специальную акцию «Скидка до 180 000 рублей на все». Предложение распространяется на все типы квартир в I, II и IV очередях жилого комплекса 4YOU у метро «Звездная», ЖК «Q-мир» рядом с метро «Московская» и I очереди ЖК All Inclusive в микрорайоне Шушары.

При бронировании и подписании ДДУ на квартиру до 31 июля 2019 года включительно клиент получает скидку 2% при любой форме оплаты.

Максимальная выгода – до 180 000 рублей – доступна покупателям трех- и еврочетырехкомнатных квартир в ЖК 4YOU и ЖК «Q-мир». Так, стоимость 3-комнатной квартиры площадью 76,29 кв.м во II очереди ЖК 4YOU, которая сдается в конце этого года, с учетом скидки составит 8,8 млн рублей вместо 8,98 млн.

4YOU – жилой комплекс комфорт-класса в Московском районе Петербурга, на Среднерогатской улице, в 15 минутах ходьбы от метро «Звездная». Это 18-этажные кирпично-монолитные дома с подземными паркингами и большим благоустроенным двором. I очередь ЖК уже введена в эксплуатацию, II очередь сдается в конце этого года, III и IV очереди – в конце 2020 года.

«Q-мир» – эко-проект холдинга на 1-ом Предпортовом проезде, в 15 минутах ходьбы от метро «Московская». В составе проекта – 19-этажный жилой дом с коммерческими помещениями на 1 этаже и подземным паркингом, а также собственный детский сад на 100 мест и медицинский центр. Дому присвоен класс энергоэффективности «А+», экологичность проекта подтверждена золотым сертификатом GREENZOOM. Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на II квартал 2021 года.

ЖК All Inclusive возводится на Старорусском проспекте в Шушарах, в 15 минутах езды от метро «Купчино». I очередь ЖК All Inclusive состоит из двух 11-этажных корпусов на 1031 квартиру, а также подземного паркинга с эксплуатируемой кровлей. Проектом предусмотрено комплексное благоустройство дворовой территории и увеличенное озеленение. Квартиры предлагаются клиентам уже с чистовой отделкой, мебелью и техникой. Строительство I очереди ЖК All Inclusive завершится во II квартале 2021 года.

Предложение действует с 23.07.2019г по 31.07.2019г. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону 8 (812) 34-11111

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «4YOU», 1 очередь – застройщик ООО «Аквилон СПб», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb.ru, ЖК «4YOU», 2 очередь – застройщик ООО «СПб Инвест», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-2.ru, ЖК «4YOU», 3 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-3.ru, ЖК «4YOU», 4 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-4.ru

ЖК «Q-мир» – застройщик ООО «НОРД-ВЕСТ Инвестмент», проектная декларация размещена на сайте:  https://q-mir.spb.ru

ЖК «All Inclusive», 1 очередь – застройщик ООО «Риверсайд-Инвест», проектная декларация размещена на сайте: https://ai.spb.ru

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
ГК «Полис Групп»
24.07.2019 11:58

Скидки до 100 000 руб. на квартиры в ЖК «Полис на Комендантском»

ГК «Полис Групп» запустила новую акцию*.
«Аквилон Инвест»
24.07.2019 11:22

«Аквилон Инвест» запускает скидки на квартиры: выгода до 180 000 рублей

До конца июля холдинг «Аквилон Инвест» запускает специальную акцию «Скидка до 180 000 рублей на все». Предложение распространяется на все типы квартир в I, II и IV очередях жилого комплекса 4YOU у метро «Звездная», ЖК «Q-мир» рядом с метро «Московская» и I очереди ЖК All Inclusive в микрорайоне Шушары.
«ЭПЛ. Якутские бриллианты»
24.07.2019 09:00

Почетную медаль «За инновации и развитие» получила ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» стала победителем во Всероссийском конкурсе «100 лучших предприятий России» в номинации «За инновации и развитие».
ПСК
23.07.2019 17:30

Фасадные работы в ЖК «Славянка» от ПСК завершены

В ЖК «Славянка» на юге Петербурга завершилось остекление оконных проёмов. Этот этап был заключительным в работах над экстерьерами зданий. С фасадов демонтированы строительные леса и новые жилые дома представлены в своем завершенном виде.
ПСК
23.07.2019 16:43

ГК «ПСК» начала подготовку к монолитным работам комплекса START

Спустя всего месяц после начала подготовительных работ на стройплощадке апарт-комплекса START ГК «ПСК» начала подготовку к возведению монолитного конструктива. Для этого на объект уже привезли первый башенный кран.
ГК «Эталон»
23.07.2019 16:15

Снижена процентная ставка на жилые комплексы «Эталон ЛенСпецСМУ»

Банк «Открытие» снизил процентную ставку по ипотеке для покупки квартиры в строящихся и готовых объектах АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).
pixabay.com
23.07.2019 15:42

В ПСК рассказали, что такое рассрочка на квартиру и кому она подходит

Рассрочка — это альтернативное единовременной оплате и ипотеке решение. Такая опция подходит любому покупателю, у которого есть в наличии сумма для первоначального взноса и который рассчитывает получить остальные средства до сдачи дома в эксплуатацию.
фото предоставлено пресс-службой РСТИ (Росстройинвест)
23.07.2019 13:26

Фотовыставка «Строители нового Петербурга» откроется на Малой Конюшенной

4 августа на Малой Конюшенной улице откроется фотовыставка под открытым небом «Строители нового Петербурга» (0+). Она расскажет о том, кто и как строит Санкт-Петербург, в котором мы живём. Выставка станет подарком петербуржцам от РСТИ (Росстройинвест) ко Дню строителя и продлится до 18 августа. Вход свободный
ООО «Терминал-Ресурс»
23.07.2019 13:04

«Образцовый квартал 6»: строим в темпе

В Пушкинском районе продолжается комплексное освоение территории «На Царскосельских холмах». Строительство малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» ведёт компания «Терминал-Ресурс».
«Главстрой Санкт-Петербург»
23.07.2019 11:19

Юбилейная «Семейная ипотека» выдана на покупку квартиры в ЖК «Северная долина»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург», входящая в Группу компаний «Главстрой», и Банк ДОМ.РФ поздравили семью Джорджа и Елены Лаюс, которые стали юбилейным клиентом Банка в Санкт-Петербурге по программе «Семейная ипотека»*. Ипотечный кредит по льготной ставке предоставлен на покупку квартиры в ЖК «Северная долина».
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
23.07.2019 10:51

В Парголово построят школу на 1650 мест

Компания «Дальпитерстрой» получила разрешение на строительство школы на 1650 мест в Парголово.
pixabay.com
23.07.2019 10:05

Кому положена премия

Может ли положение о премировании по организации распространяться не на всех работников, а только на работников подразделений, указанных в Положении о премировании и не будет ли это являться ущемлением прав (дискриминацией) остальных работников, не получающих премию, рассказывает эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Татьяна Трошина.