«Аквилон Инвест» запускает скидки на квартиры: выгода до 180 000 рублей

«Аквилон Инвест»

До конца июля холдинг «Аквилон Инвест» запускает специальную акцию «Скидка до 180 000 рублей на все». Предложение распространяется на все типы квартир в I, II и IV очередях жилого комплекса 4YOU у метро «Звездная», ЖК «Q-мир» рядом с метро «Московская» и I очереди ЖК All Inclusive в микрорайоне Шушары.

При бронировании и подписании ДДУ на квартиру до 31 июля 2019 года включительно клиент получает скидку 2% при любой форме оплаты.

Максимальная выгода – до 180 000 рублей – доступна покупателям трех- и еврочетырехкомнатных квартир в ЖК 4YOU и ЖК «Q-мир». Так, стоимость 3-комнатной квартиры площадью 76,29 кв.м во II очереди ЖК 4YOU, которая сдается в конце этого года, с учетом скидки составит 8,8 млн рублей вместо 8,98 млн.

4YOU – жилой комплекс комфорт-класса в Московском районе Петербурга, на Среднерогатской улице, в 15 минутах ходьбы от метро «Звездная». Это 18-этажные кирпично-монолитные дома с подземными паркингами и большим благоустроенным двором. I очередь ЖК уже введена в эксплуатацию, II очередь сдается в конце этого года, III и IV очереди – в конце 2020 года.

«Q-мир» – эко-проект холдинга на 1-ом Предпортовом проезде, в 15 минутах ходьбы от метро «Московская». В составе проекта – 19-этажный жилой дом с коммерческими помещениями на 1 этаже и подземным паркингом, а также собственный детский сад на 100 мест и медицинский центр. Дому присвоен класс энергоэффективности «А+», экологичность проекта подтверждена золотым сертификатом GREENZOOM. Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на II квартал 2021 года.

ЖК All Inclusive возводится на Старорусском проспекте в Шушарах, в 15 минутах езды от метро «Купчино». I очередь ЖК All Inclusive состоит из двух 11-этажных корпусов на 1031 квартиру, а также подземного паркинга с эксплуатируемой кровлей. Проектом предусмотрено комплексное благоустройство дворовой территории и увеличенное озеленение. Квартиры предлагаются клиентам уже с чистовой отделкой, мебелью и техникой. Строительство I очереди ЖК All Inclusive завершится во II квартале 2021 года.

Предложение действует с 23.07.2019г по 31.07.2019г. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону 8 (812) 34-11111

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «4YOU», 1 очередь – застройщик ООО «Аквилон СПб», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb.ru, ЖК «4YOU», 2 очередь – застройщик ООО «СПб Инвест», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-2.ru, ЖК «4YOU», 3 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-3.ru, ЖК «4YOU», 4 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-4.ru

ЖК «Q-мир» – застройщик ООО «НОРД-ВЕСТ Инвестмент», проектная декларация размещена на сайте: https://q-mir.spb.ru

ЖК «All Inclusive», 1 очередь – застройщик ООО «Риверсайд-Инвест», проектная декларация размещена на сайте: https://ai.spb.ru