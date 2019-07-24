Иностранные посылки могут подорожать. Минфин хочет увеличить сбор за таможенные операции с ними в два раза

Министерство финансов РФ предложило с 1 января 2020 года увеличить сбор за таможенные операции с зарубежными посылками в два раза — с 250 до 500 рублей. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, сообщает 24 июля «Коммерсантъ».

Таможенный сбор взимается, если стоимость отправления выше беспошлинного порога. Его платят в дополнение к пошлине.

Сейчас без уплаты пошлины и таможенного сбора можно получать посылки на сумму менее 500 евро. В 2020 году порог снизится до 200 евро.

Ранее также обсуждалось уменьшение порога до 100 евро. В июне 2018 года Федеральная таможенная служба предложила, чтобы пошлиной облагали покупки любой стоимости в иностранных интернет-магазинах.