Межкомнатная дверь как метод воспитания. Отца избитого в Петербурге второклассника задержали на двое суток

Полиция Центрального района Петербурга задержала агрессивного отца, от чьих рук пострадала падчерица старшего школьного возраста и 8-летний сын. В материалах уголовного дела фигурируют не только кулаки, но и межкомнатная дверь.

Как стало известно «Фонтанке», 23 июля в квартиру на 9-й Советской улице пришли за 40-летним хозяином. Мужчина заинтересовал полицию после того, как его 17-летнюю падчерицу заметили в электричке с избитым братом-второклассником. Девушка не стала скрывать, что дети стали жертвой рукоприкладства. Со станции Понтонный мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, судорогами.

Следствие считает: поздно вечером 22 июля безработный отец семейства сначала сорвал злость на падчерице, толкнув ее. При этом на руках у девушки был младший брат 2011 года рождения, который от удара упал на пол и ударился головой. Это вызвало новую вспышку гнева у родителя, и он добавил своему кровному сыну — межкомнатной дверью по спине. После этого, судя по всему, дети решили спасаться бегством из квартиры.

Уголовное дело возбудили по статье о тяжких телесных повреждениях, ранее несудимый, но безработный петербуржец задержан на двое суток.