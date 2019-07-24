Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ Белянкина задержали в Армении

Генеральная прокуратура Армении сообщила, что в соседней стране арестовали одного из участников массовой драки в Подмосковье, в результате которой погиб 24-летний Никита Белянкин. Об этом 24 июля пишет РИА Новости.

«Фигурант дела арестован в Армении на 40 дней. Генпрокуратура Армении обратилась к российским коллегам, сообщив об аресте, попросив передать нам дело для уголовного преследования в отношении арестованного», – заявил изданию руководитель отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры Армении Аревики Хачатрян.

Фигурант дела уехал в соседнюю страну после убийства в деревне Путилково. С ним проводятся следственные действия.