Масштабный подход. Выборжане арендовали автоцистерну, чтобы воровать дизтопливо с железнодорожной станции

В Ленобласти задержаны пятеро подозреваемых в хищении топлива со склада в Выборгском районе. Как сообщает 24 июля 47news со ссылкой на транспортную полицию, злоумышленники украли восемь тонн дизеля.

Задержать подозреваемых удалось с поличным, уточнили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО. Операцию проводили вместе с Росгвардией. Всего у выборжан изъяли восемь тонн дизтоплива, ущерб составил более 300 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, хищениями подозреваемые занимались с начала года — они вывозили большие объемы дизеля со склада на железнодорожной станции в Выборге в соседний населенный пункт. Для этого была арендована автоцистерна. Похищенное продавали частному лицу.

Подозреваемые — пятеро жителей Выборга в возрасте от 45 до 67 лет. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Задержанным грозит до пяти лет тюрьмы.