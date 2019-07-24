Доходный дом Шульгина на Кирочной признали памятником и включили в реестр

Доходный дом Александра Шульгина в Центральном районе Петербурга стал памятником регионального значения. Дом 45 по Кирочной улице включен в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения, сообщили 24 июля в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Здание построено в 1908-1909 годах по проекту архитектора Михаила Ивановича фон Вилькена по заказу крестьянина Вологодской губернии Александра Ивановича Шульгина и представляет собой типичный образец доходного дома в стиле эклектики, характерном для архитектуры Петербурга начала XX века.

В КГИОП отметили, что дом в целом сохранил своё первоначальное архитектурно-художественное решение.

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А.И. Шульгин владел зданием до 1913 года. В 1913 году владельцем дома значился купец 2-й гильдии С.И. Шахназаров (Иванов). В Санкт-Петербурге он был известен тем, что содержал на Театральной площади популярную кондитерскую без крепких напитков «Иванов», мастерскую кондитерских изделий и кладовую ягод. Эта кондитерская существовала и в советское время – сначала как булочная с кафетерием, затем как кондитерская.

Во время войны в соседнее с домом здание музея Суворова попала фугасная бомба. Сам дом Шульгина не пострадал, но часть окон выбило взрывной волной.