Дети и транспорт: на Кушелевской трехлетка на беговеле «приехал» в машину, а во Мге юный квадроциклист поймал «встречку»

Сразу три ребенка пострадали в дорожных авариях утром и вечером 23 июля в Петербурге и Ленинградской области. Один из детей передвигался на беговеле, второй – на самокате, и третий – на квадроцикле.

Как стало известно «Фонтанке», первое ДТП произошло в 8:20 у дома 7/6 по Кушелевской дороге в Калининском районе. Трехлетний мальчик двигался на беговеле по двору в сопровождении отца и столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf, врезавшись в левую заднюю дверь. (23-летняя водитель «Гольфа» ехала по двору во встречном направлении.) В результате мальчика госпитализировали в состоянии средней тяжести. По предварительной информации, он получил сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму.

Еще две аварии случились вечером. По информации отдела пропаганды УГИБДД по городу и области, около 18:10 на нерегулируемом пешеходном переходе у дома №4 по Камской улице Василеостровского района 47-летняя автомобилистка на Nissan Qashqai сбила 13-летнего мальчика, который двигался на самокате справа. В результате подросток был госпитализирован в удовлетворительном состоянии.

А примерно в 19:22 в поселке Мга Кировского района Ленобласти в аварию попал несовершеннолетний квадроциклист. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД, у дома 60 по шоссе Революции 11-летний мальчик на квадроцикле не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ехавшим там автомобилем Ford Focus под управлением 28-летней женщины. Мальчик ехал без мотошлема. В результате аварии он получил тяжелые травмы и был госпитализирован.