Задержанная с килограммом «соли» байкерша погибла во время обыска. Она пыталась сбежать с 8 этажа

Байкерша, у которой изъяли килограмм наркотиков, попыталась сбежать от сотрудников полиции во время обыска. Для смертельного манёвра девушка выбрала окно.

Как стало известно «Фонтанке», утром 24 июля оперативники проводили обыск в квартире на восьмом этаже дома №86 по Шуваловскому проспекту. В мероприятии участвовала мотоциклистка по имени Анастасия, у которой накануне изъяли килограмм наркотика, который в обиходе называют «солью». Движения девушки наручники не сковывали, и она воспользовалась предоставленной свободой. Погибшую нашли под окнами многоэтажки.

По данным нашего издания, девушка находилась в статусе задержанной. В ГУ МВД по городу и Ленобласти эту информацию опровергают. По официальной информации полиции, гражданка участвовала в обыске как подозреваемая, при этом использование спецсредств необязательно. Задержать её следователь якобы планировал после обыска.