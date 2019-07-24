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Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
24.07.2019 10:57
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Варианты для инвестиций: бюджет до 3 млн руб.

За время строительства стоимость квартиры может вырасти в среднем на 20-30%, в зависимости от ситуации на рынке. Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость» представляет интересные для вложений квартиры стоимостью до 3 млн рублей.

Варианты для инвестиций: бюджет до 3 млн руб.

Setl City

При выборе жилых комплексов аналитики оценивали два критерия: минимальные цены на перспективные объекты в востребованных локациях, а также максимальный рост цен после сдачи дома. Представленные квартиры подходят для краткосрочных инвестиций: покупка на ранней стадии и перепродажа после завершения строительства.

Квартира в ЖК «Чистое небо»

Масштабный жилой квартал «Чистое небо» в Приморском районе возводится в 15 минутах езды от станции метро «Комендантский проспект», рядом с живописным Юнтоловским лесопарком. Восемь домов в составе проекта уже сданы и заселены. В квартале создается вся необходимая инфраструктура: построены два детских сада, ведется строительство еще одного сада и школы с бассейном, открыты магазины, аптеки и кафе на первых этажах домов. Квартира в жилом комплексе станет хорошим вариантом для инвестиций: например, в корпусе №9, который сдается в IV квартале 2021 года.

Пример инвестиции:

Инвестиционную студию в ЖК «Чистое небо» можно приобрести от 2,4 млн рублей. По прогнозам, к  моменту полной готовности дома ее стоимость может возрасти до 3,15 млн рублей.

Квартира в ЖК 4YOU

предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

4YOU – жилой комплекс в престижном Московском районе, всего в 15 минутах ходьбы от станции метро «Звездная». Транспортную доступность обеспечивает развязка КАД в 5 минутах езды, ЗСД, а также удобный выезд на Московский проспект. ЖК 4YOU — продуманный до деталей проект. Например, во дворе есть собственный парк и зона «активити», включающая спортивные и игровые площадки. Часть домов в составе жилого комплекса уже построены, а сдача последних корпусов запланирована на IV квартал 2020 года.

Пример инвестиции:

Квартира в Московском районе –  подходит как для перепродажи, так и для сдачи в аренду. Например, если сейчас приобрести квартиру в строящемся корпусе стоимостью от 2,9 млн рублей, то к моменту готовности дома ее стоимость может увеличиться до 3,5 млн рублей.

Квартира в ЖК «Континенты»

предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Жилой комплекс «Континенты» строится в Выборгском районе Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Парнас», напротив просторного и зеленого Шуваловского парка. Удобство автомобилистам обеспечит развязка КАД, а также близость выездов на проспекты Суздальский и Энгельса.

Рядом с жилым комплексом уже есть вся необходимая торговая и социальная инфраструктура: ТРК , несколько школ и детских садов, магазины и кафе.

Пример инвестиции:

Сейчас в жилом комплексе «Континенты» можно приобрести студию от 2,7 млн рублей. По прогнозам, к моменту полной готовности дома (в III квартале 2021 года) ее стоимость может увеличиться до 3,4 млн рублей.

Квартира в ЖК «Pulse на набережной»

Setl City
Setl City

Еще один привлекательный для инвесторов жилой комплекс – «Pulse на набережной». Он расположится Невском районе Петербурга, на Октябрьской набережной, всего в 10 минутах езды от станций «Проспект Большевиков» и «Улица Дыбенко». Особое преимущество – близость к центру города: до площади Восстания можно доехать на автомобиле всего за 7 минут. Планируемый срок сдачи жилого комплекса – IV квартал 2020 года.

Пример инвестиции:

Сейчас, на ранней стадии строительства, стоимость квартир в ЖК Pulse начинается от 2,9 млн рублей. К моменту завершения дома стоимость может возрасти до 3,4 млн рублей.

предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Инвесторам, которые с 2017 года приобрели квартиры на сумму от 20 млн рублей, доступны услуги и привилегии специальной программы PN-Premium от «Петербургской Недвижимости». Эксперты компании подбирают выгодные предложения, анализируют доходность каждого варианта и определяют лучшую точку выхода из инвестиций.

Особый бонус для участников программы — приглашения на закрытые предпродажи объектов Setl Group, которые позволяют покупать квартиры по стартовым ценам и выбирать лучшие планировки.

Справка о холдинге Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Чистое небо» – застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/chistoe-nebo/declarations

ЖК «4YOU», 1 очередь – застройщик ООО «Аквилон СПб», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb.ru, ЖК «4YOU», 2 очередь – застройщик ООО «СПб Инвест», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-2.ru, ЖК «4YOU», 3 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-3.ru, ЖК «4YOU», 4 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-4.ru

ЖК «Континенты» – застройщик ООО "КВС-ВЫБОРГСКИЙ", проектная декларация на сайте https://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-kontinenty/dokumenty/

ЖК «Pulse на набережной» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/pulse-na-naberezhnoi

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