«Сидит в первом ряду, чтобы унизить латвийское государство». Глава Минюста Латвии обвинил коллегу в посещении концерта Лепса

Министр юстиции Латвии Янис Борданс высказал недовольство тем, что МВД страны не смогло добиться включения в «черный список» российского певца Григория Лепса. Об этом пишет Jauns.lv.

Лепс выступил в Юрмале в концертном зале «Дзинтари» 14 июля. Причем особенно Борданса возмутило то, что глава МВД Сандис Гирген и сам посетил выступление.

«Это так же вопиюще, как и в то время, когда Russia Today организовала шоу на латвийском телевидении, чтобы унизить латвийское государство. Министр внутренних дел также сидит в первом ряду, чтобы унизить латвийское государство», – сказал министр юстиции.

Лепса Борданс считает человеком, «близким к Владимиру Путину и российским криминальным кругам». Отметим, Лепсу уже отказывали во въезде в Литву, Украину, Великобританию и Израиль, он также находится под американскими санкциями. В США считают, что певец связан с преступной группировкой «Братский круг».