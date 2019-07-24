Гей-активисты просят СК проверить движение «Пила» после убийства Григорьевой. Она фигурировала в списке потенциальных жертв

Фигуранты списка сайта pila.ml, которым угрожают расправой за нетрадиционную ориентацию, написали заявление в Следственный комитет и МВД РФ. Подписавшие обращение указывают, что убитая 21 июля в Петербурге активистка Елена Григорьева попала в список тех, кому неизвестные обещали «опасные и жестокие подарочки».

«Заявители, среди которых Михаил Тумасов, Виталий Беспалов, Лена Климова, Никита Томилов, Игорь Кочетков, Павел Стоцко, Светлана Каверзина, просят правоохранительные органы установить личность авторов сайта и проверить их на причастность к убийству Елены Григорьевой <...> Мы требуем рассмотреть причастность "Пилы" к совершению преступления как одну из возможных версий убийства», – говорится 24 июля в обращении ЛГБТ – инициативной группы «Выход».

Авторы заявления указывают, что действия неизвестных попадают под целый ряд статьей УК РФ, например, о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280), возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282) и организации экстремистского сообщества (статья 282.1).