Гей-активисты просят СК проверить движение «Пила» после убийства Григорьевой. Она фигурировала в списке потенциальных жертв
Фигуранты списка сайта pila.ml, которым угрожают расправой за нетрадиционную ориентацию, написали заявление в Следственный комитет и МВД РФ. Подписавшие обращение указывают, что убитая 21 июля в Петербурге активистка Елена Григорьева попала в список тех, кому неизвестные обещали «опасные и жестокие подарочки».
«Заявители, среди которых Михаил Тумасов, Виталий Беспалов, Лена Климова, Никита Томилов, Игорь Кочетков, Павел Стоцко, Светлана Каверзина, просят правоохранительные органы установить личность авторов сайта и проверить их на причастность к убийству Елены Григорьевой <...> Мы требуем рассмотреть причастность "Пилы" к совершению преступления как одну из возможных версий убийства», – говорится 24 июля в обращении ЛГБТ – инициативной группы «Выход».
Авторы заявления указывают, что действия неизвестных попадают под целый ряд статьей УК РФ, например, о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280), возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282) и организации экстремистского сообщества (статья 282.1).
Справка:
Елену Григорьеву со следами удушения и восемью ножевыми ранениями нашли вечером 21 июля на Пулковской улице. Предположительно, время перед гибелью она проводила в компании пяти человек. Убийство пришлось на активизацию так называемых «гейхантеров» из движения «Пила против ЛГБТ». Григорьева попала в июльский список потенциальных жертв.