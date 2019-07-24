«Вышел купить жене цветов». Навального задержали во время утренней пробежки

Полиция задержала оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом он сам утром 24 июля сообщил в Instagram.

Задержание произошло прямо возле дома оппозиционера.

«Вышел сегодня побегать и купить жене цветов, у нее сегодня день рождения. Около подъезда маленький автобус с ОМОНом и меня задержали. Сейчас как дурак нахожусь в отделении полиции», — пишет Навальный.

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Политика привезли в отдел МВД по Даниловскому району Москвы, пока неизвестно, в чем его обвиняют. По предварительной информации, речь может идти о призывах выйти на несанкционированную акцию в столице в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.