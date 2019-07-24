В центре Хельсинки иностранец устроил стрельбу. Двое пострадали

ДТП на перекрестке в центре Хельсинки днём во вторник, 23 июля, закончилось стрельбой и госпитализацией двоих пострадавших. Полиция расследует дело о трех покушениях на убийство.

Около 16 часов на улице Хиеталахти раздались выстрелы. Как сообщает 24 июля Ilta-Sanomat со ссылкой на очевидцев, этому предшествовало ДТП на перекрестке. Белый фургон, в котором находился стрелок, врезался в красную "Тойоту", в ней находились трое. Свидетели указывают, что, возможно, это было сделано намеренно. После этого рослый мужчина "с иностранной внешностью", в желтом рабочем жилете, открыл стрельбу. Среди очевидцев нашлись те, кто видел брошенный из "Тойоты" в сторону фургона нож. В результате инцидента два человека получили огнестрельные ранения, третий остался невредимым.

Подозреваемый убежал с места происшествия, но вскоре был задержан в ходе спецоперации, сообщили в полиции.