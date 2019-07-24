В Колпино нашли тело новгородца с огнестрельными ранениями. Он ехал в Петербург с наличкой за новой машиной

Пропавшего две недели назад новгородца нашли мёртвым в Колпинском районе Петербурга. Мужчина погиб от двух выстрелов.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 24 июля, накануне около пяти утра в лесном массиве рядом с Усть-Ижорским шоссе нашли тело 35-летнего мужчины. На груди и на спине у него заметили следы от сквозных огнестрельных ранений. Рядом лежали две гильзы.

Погибший Иван С. находился в розыске. В опубликованных в социальных сетях объявлениях сообщается, что новгородец 11 июля выехал из деревни Спасская Полисть в Санкт-Петербург. С собой он якобы вёз крупную сумму денег для покупки автомобиля. Около 16:00 мужчина направлялся в сторону Колпино, в 18:00 перестал отвечать на звонки родных. В сообществе поискового отряда «Лиза Алерт» подтверждается информация о том, что пропавший найден мёртвым.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».