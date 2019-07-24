В деле о пожаре в палаточном лагере под Хабаровском появился третий задержанный. Сотрудника МЧС подозревают в халатности

В уголовном деле о пожаре в палаточном лагере «Холдоми» Хабаровского края появилась новая статья и третий задержанный. Как сообщили 24 июля в Следственном комитете РФ, начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева подозревают в халатности.

По версии следствия, в июле 2019 года в лагере проводились плановые учения, в ходе которых Новгородцев якобы обнаружил, что детей в палаточном городке разместили с нарушением противопожарных норм. При этом, как сообщает СК, подозреваемый не принял мер к тому, чтобы обязать руководство лагеря исправить допущенные нарушения.

Ранее были задержаны учредитель и директор ООО «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков, которому принадлежит детско-оздоровительный лагерь «Холдоми», и директор этого лагеря Максим Кузнецов. Они подозреваются в причинении смерти по неосторожности и оказании небезопасных услуг.

Пожар в палаточном лагере на горнолыжном курорте Хабаровского края начался в 2:31 по местному времени. В это время в туркомплексе «Холдоми» находилось 189 детей разных возрастов. Всего в городке располагались 26 палаток, из которых уцелели лишь 6. По уточненным данным Минздрава, при ЧП пострадали 12 человек, в том числе 7 детей. Погибли четверо детей. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело. После трагедии детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила о необходимости проверки детских лагерей по всей стране. Власти края объявили траур.