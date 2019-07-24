Доставка не доехала. На Ильюшина остановили стремительную байкершу с килограммом «соли»

Любительницу быстрой езды затормозили в Приморском районе Петербурга. При себе у байкерши оказался килограмм наркотиков.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 24 июля, накануне во время патрулирования улиц сотрудники ГИБДД заметили мотоцикл «Ямаха FZ400». От водителя потребовали остановиться, но транспорт не сбавил скорость, завязалась погоня. Затормозить мотоциклиста удалось у 15 дома по улице Ильюшина.

Двухколёсным конём, как оказалось, управляла 22-летняя девушка. Гонщицу доставили в отделение, где у неё изъявили два свёртка с белым порошком весом 995 граммов. Экспертиза показала, что водитель пыталась провезти синтетический психостимулятор — дешёвый наркотик, который часто именуют «солью».

Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере.