«Ъ»: Иран может поставить для ТЭС в Краснодарском крае газовые турбины, произведенные по лицензии Siemens

Оказавшаяся под санкциями «дочка» «Ростеха» компания «Технопромэкспорт» может приобрести турбины для ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае у иранской компании Mapna, которая производит оборудование по лицензии немецкой Siemens. Об этом 24 июля пишет «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что Mapna является практически единственным вариантом в условиях, когда другие компании боятся санкционных рисков. Компания с 2002 года выпускает турбины как для внутреннего рынка, так и для стран Ближнего Востока и Индонезии.

Контракт пока не заключен, указывает издание со ссылкой на несколько источников на энергорынке. Ранее в «Технопромэкспорте» не смогли договориться о поставках вторичного оборудования Siemens, General Electric, Ansaldo и оборудованиякитайских производителей. К тому же на ТЭС в Тамани разрешено устанавливать те турбины, которые еще не использовались для производства электроэнергии.

«Коммерсантъ» отметил, что «Технопромэкспорт» не будет закупать оборудование для ТЭС в Тамани напрямую. Отвечать за поставку и пусконаладочные работы станет петербургский «Севзапэнергомонтаж» за 9,2 млрд руб.

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В 2017 году «Технопромэкспорт» поставил на полуостров Крым турбины, первоначально произведенные Siemens и закупленные для Тамани. Немецкая компания тогда пригрозила приостановить работу с российскими госкомпаниями, позднее против «Технопромэкспорта» были введены санкции ЕС и США.

Собственной технологии производства таких газовых турбин у России нет. Президент России поручил выделить из бюджета на разработку газовых турбин большой мощности 3 млрд руб.