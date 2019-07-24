«Вот и кончилось лето?..» В Петербурге дождливо и прохладно, но ненадолго

Южный циклон принесет 24 июля в Северную столицу дожди и, возможно, грозу. Специалист центра «Фобос» Михаил Леус пишет про «кончилось лето», но прогноз Северо-Западного гидрометцентра обнадеживает температурой +27 к пятнице.

«Вот и в Питере кончилось лето… – огорчает синоптик в Facebook. – Сегодня Северную столицу заденет южный циклон. Будет преимущественно облачно, пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Температура +21...+23. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление стабильно – 760 мм рт. ст., это около нормы».

Впрочем, в конец лета верить не хочется. Если сегодня, действительно, будет лить, то два следующих дня Северо-Западный гидрометцентр обещает сухими. Прогноз государственной службы дает до +25 на завтра и +27 на пятницу, 26 июля.