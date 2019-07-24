«Это просто вопиюще». Глава Минюста Латвии обрушился на главу МВД за поход на концерт Лепса в Юрмале

Министр внутренних дел Латвии Сандис Гирген сходил на концерт российского исполнителя Григория Лепса в Юрмале, что чрезвычайно возмутило министра юстиции страны Яниса Борданса, который обрушился на коллегу с жесткой критикой.

«Это просто вопиюще. Министр внутренних дел сидел на первом ряду и тем самым унижал латвийское государство», – приводит слова Борданса 24 июля портал Jauns.lv..

Глава Минюста добавил, что МВД Латвии должно было внести музыканта в «черный список» и закрыть доступ в страну, поскольку музыкант, по его словам, «близок к российским криминальным кругам».

Издание отмечает, что критика министра связана с тем, что Борданс принадлежит к Новой консервативной партии, а Гирген к либеральному движению «Кому принадлежит страна».

Григорию Лепсу в мае этого года уже запретила въезд Литва. В Вильнюсе отмечали, причиной стало «то, что инкриминируется ему в США». Лепса внесли в черный список в США в 2013 году из-за подозрений в связи с преступной группировкой «Братский круг». Ему также запрещено приезжать в Израиль и на Украину, потому что, по мнению Киева и Тель-Авива, музыкант поддерживает «проводимую Россией агрессивную внешнюю политику».