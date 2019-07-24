«Иначе мы получим такой экологический Чернобыль». Росприроднадзор предупредил об угрозе в Иркутской области
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в Иркутской области необходимо рекультивировать территорию завода «Усольехимпром», пока не получился «экологический Чернобыль».
«Фактически, это территория экологической катастрофы. Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой «экологический Чернобыль», — цитирует 24 июля Радионову РБК со ссылкой на «Известия».
Радионова отметила, что это заброшенное предприятие находится в полуразрушенном состоянии. По ее словам, на его территории находятся содержащие ртуть остатки, емкости с химически опасными веществами и нефтеотходы.
Она добавила, что Росприроднадзор обратился к правительству с просьбой создать программу по рекультивации завода. Радионова рассказала, что в ведомстве также идет обсуждение законопроекта о ликвидации экологического ущерба.
В августе 2018 года Минфин опубликовал проект поправок, который предполагает введение экологического налога для бизнеса. Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов выступил против подобной инициативы, так как налоги платят все предприятия, однако не каждое оказывает негативное воздействие на экологию.
Справка:
Усольехимпром — химическое предприятие в городе Усолье-Сибирское (Иркутская область). Работало с 30-х годов прошлого века. В 2017 году признано банкротом.