«Иначе мы получим такой экологический Чернобыль». Росприроднадзор предупредил об угрозе в Иркутской области

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в Иркутской области необходимо рекультивировать территорию завода «Усольехимпром», пока не получился «экологический Чернобыль».

«Фактически, это территория экологической катастрофы. Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой «экологический Чернобыль», — цитирует 24 июля Радионову РБК со ссылкой на «Известия».

Радионова отметила, что это заброшенное предприятие находится в полуразрушенном состоянии. По ее словам, на его территории находятся содержащие ртуть остатки, емкости с химически опасными веществами и нефтеотходы.

Она добавила, что Росприроднадзор обратился к правительству с просьбой создать программу по рекультивации завода. Радионова рассказала, что в ведомстве также идет обсуждение законопроекта о ликвидации экологического ущерба.

В августе 2018 года Минфин опубликовал проект поправок, который предполагает введение экологического налога для бизнеса. Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов выступил против подобной инициативы, так как налоги платят все предприятия, однако не каждое оказывает негативное воздействие на экологию.