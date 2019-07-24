Директор ФБР: Россия все еще вмешивается в избирательные процессы в США

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей полагает, что Россия продолжает вмешиваться в избирательные процессы в Соединенных Штатах. С таким утверждением он выступил на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса США, пишет Reuters.

"Россияне абсолютно настроены на то, чтобы попытаться вмешаться в наши выборы, прежде всего посредством иностранного влияния", – сказал Рей. В связи с этим председатель комитета Линдси Грэм поинтересовался, означает ли сказанное, что Москва продолжает вести такую деятельность, невзирая на все санкции, примененные ранее в отношении нее Вашингтоном. "На мой взгляд, пока они [россияне] не прекратили [вмешиваться], их в достаточной степени не сдерживают", – заявил законодателю руководитель ФБР.

"И они [представители России] все еще этим занимаются?" – спросил Грэм. "Да", – ответил Рей. Он также подтвердил, что американские спецслужбы периодически информируют президента Дональда Трампа о ходе своей деятельности, направленной на пресечение иностранного вмешательства в избирательные процессы в США.

"У нас был ряд встреч с другими [должностными лицами] в Совете национальной безопасности [Белого дома], включая президента, затрагивавших российские усилия, касавшиеся вмешательства в промежуточные [выборы в США в 2018 году] и на перспективу, а также наших [ответных] действий", – подчеркнул Рей. По его версии, он лишь из сообщений американской печати узнал о том, что окружение Трампа якобы запрещало предыдущему министру внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен докладывать главе государства о борьбе с иностранным влиянием на американский избирательный процесс.

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Кроме того, по словам главы ФБР, компетентные органы США взаимодействуют с американским частным сектором, пытаясь бороться с тем, что они считают иностранной пропагандой в социальных сетях.

При этом Рей поддержал идею сохранения бумажных бюллетеней на выборах в США. "Это отвечало бы интересам всех <...>", – убежден руководитель ФБР.

Отвечая на вопросы сенатора Джоша Холи (республиканец, от штата Миссури), Рей признал, что ему не известно ни об одной другой проверке благонадежности действующего президента США со стороны ФБР за исключением той, которая касалась Трампа. Однако глава ФБР категорически отказался сообщить, к каким заключениям пришло Министерство юстиции США, которое весной начало выяснять, на каких основаниях ФБР в 2017 году проводило контрразведывательные расследования действий Трампа, а также слежку за его избирательным штабом в 2016 году.