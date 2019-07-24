«И скрылся». Под Сестрорецком водитель вылетел перед электричкой, машинист не успел затормозить

На семь минут задержалась электричка из Белоострова в Петербург вечером 23 июля. На переезде она подбила автомобиль.

Как сообщает ОЖД, столкновение произошло около девяти часов вечера на переезде между Сестрорецком и Лисьим носом. Водитель проигнорировал сигнализацию и тормозить не стал. Не смог вовремя остановить поезд и машинист, экстренное торможение пассажиров может и напугало, но не травмировало. В итоге задержка в пути составила всего семь минут. Протараненный поездом автомобиль умудрился скрыться с места аварии. Электричка получила несущественные повреждения.