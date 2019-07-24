Отправляющийся на МКС робот завел твиттер

Антропоморфный робот FEDOR, получивший имя Skybot F-850, начал вести свой твиттер, опубликовал первые два сообщения.

"Всем привет! Я Skybot F-859. Для своих – просто Федор. Сейчас я знакомлюсь с системой управления корабля "Союз МС-14", на котором планирую полететь к МКС 22 августа 2019 года", – говорится в первом.

Всем привет! Я Skybot F-859. Для своих – просто Фёдор. Сейчас я знакомлюсь с системой управления корабля "Союз МС-14", на котором планирую полететь к #МКС 22 августа 2019 года. pic.twitter.com/fL9j8scdOb — FEDOR (@FEDOR37516789) 23 июля 2019 г.

Во втором робот поправил себя: "Пока не очень ловко работаю на компьютере. Конечно, порядковый номер моей серии 850, а не 859. Ничего, в следующий раз буду набирать текст после виброиспытаний, а не во время тестов".

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Машина сообщила также, что во вторник ее привезли на Байконур, в монтажно-испытательный корпус РКК "Энергия". "Здесь интересно", – отметил FEDOR.

В аккаунте размещены несколько фотографий, на одной из которых робот находится в ложементе корабля "Союз МС-14".