Немцы придумали необычные подушки безопасности. Они защищают машину. Снаружи

Немецкая компания ZF провела демонстрацию необычных подушек безопасности. Они располагаются снаружи автомобиля и предназначены для предотвращения столкновений.

Новая подушка безопасности от ZF срабатывает, когда управляющий компьютер определит, что столкновение неизбежно, пишет Automotive News Europe. Расположенные по бокам автомобиля наружные подушки могут если не предотвратить полностью, то существенно уменьшить травмы пассажиров при боковом столкновении.

Демонстрация перед журналистами состоялась на полигоне компании в немецком городе Меммингене и прошла не совсем гладко. Лишь с третьего раза надувной макет автомобиля-нарушителя смог попасть в движущийся на средней скорости тестовый Opel. Но зато система сработала безупречно – подушка выскочила из-под Opel за сотые доли секунды и таким образом «предотвратила» столкновение. Точно так же срабатывают обычные подушки, предохраняя пассажиров от травм, только это обычно происходит внутри автомобиля.

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По мнению Automotive News Europe, продемонстрированная технология потенциально может стать одной из самых значительных инноваций в сфере автомобильной безопасности за долгое время. Подушки безопасности внутри автомобиля появились в начале 1990-х годов и сначала располагались лишь в руле, как самой травмоопасной детали в салоне. Лишь потом они «распространились» на передних и даже задних пассажиров, а также их стали размещать и в боковых стойках.

За прошедшие тридцать лет внутрисалонные подушки безопасности спасли несчетное количество жизней. Внешние подушки имеют неменьший потенциал, считает издание, тем более что потенциально они могут предотвращать травмы не только людей внутри автомобилей, но и пешеходов.