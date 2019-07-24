Citroen отметил свое столетие, собрав фестиваль из 5000 машин. Включая спрятанные от немцев прототипы

---

Марка Citroen отпраздновала свое столетие грандиозным фестивалем в парке вокруг Шато де Ла-Ферте-Видам на севере Франции. В нем приняли участие 5000 автомобилей всех моделей, когда-либо выпускавшихся компанией, и 100 000 зрителей.

Подготовка к празднованию велась 4 года, за которые Citroen удалось собрать не только ??все модели, но также несколько уникальных прототипов и раритетных экземпляров, пишет издание Car. Площадкой для фестиваля был выбран замок на берегу Луары, неподалеку от места, где в свое время проводились испытания прототипов оригинального Citroen 2CV. Более того, где-то в этих местах инженеры Citroen прятали эти прототипы, чтобы они не попали в руки немцев во время оккупации Франции.

Долгое время считалось, что уцелели только два оригинальных прототипа, но в середине 90-х годов прошлого века было обнаружено еще три, которые также пережили оккупацию, но были приговорены к уничтожению уже менеджментом Citroen как якобы не представляющие ценности. Однако рядовые сотрудники компании были другого мнения и тоже спрятали эти машины. Одна из них была представлена на фестивале. Причем они были выставлены в том виде, в котором сохранились со времен войны, что особенно ценно для коллекционеров.

Реклама



---

Одной из главных звезд шоу был, конечно, Citroen Traction Avant, первый в мире подлинно серийный переднеприводной автомобиль. Эта модель, прозванная французами «лягушкой» за ее «приземистый» вид, была чрезвычайно популярна, выпускалась с 1934 по 1956 годы и стала предметом автомобильного культа. Нам она памятна по фильму «Дива» Жан-Жака Бенекса, где белый Traction Avant был фактически одним из героев.

Следующая за «лягушкой» модель оказалась даже еще более инновационной и культовой. Это была знаменитая DS19, Deesse («Богиня») – опять же известная нам по фильмам. Правда, на этот раз по серии фильмов про Фантомаса и инспектора Жюва.

В кино фантастический Citroen летал, как самолет, и нырял, как подводная лодка, но и в жизни умел очень много такого, чего не умел ни один другой автомобиль. Например, уникальная гидропневматическая подвеска создавала не только непревзойденный комфорт при езде по неровностям, но и позволяла менять клиренс в широких пределах и даже менять колеса без домкрата, «поджимая» одно колесо.

Словом, Citroen есть, что показать на столетнем юбилее. Сегодня компания является частью концерна PSA, куда входят бренды Peugeot, Citro?n, DS, Opel и Vauxhall. Концерн принадлежит в равных долях французскому государству, китайскому концерну Dongfeng Motor Group и членам семьи промышленников Пежо.