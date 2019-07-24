В области подросток на квадроцикле столкнулся с «Фордом» на встречной, в Петербурге сбили юного самокатчика

Сразу два ДТП с несовершеннолетними пострадавшими произошли в Петербурге и Ленобласти за вечер 23 июля. Оба мальчика остались живы.

Как сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД, 14-летнего подростка на самокате сбила 48-летняя женщина за рулем «Ниссана» на Васильевском острове. Около шести часов вечера она не успела затормозить перед юношей, который переезжал регулируемый пешеходный переход возле 4 дома по Камской улице. Мальчик в удовлетворительном состоянии, но в больнице.

Более тяжёлые травмы получил 12-летний подросток в посёлке Мга Ленинградской области. В полвосьмого вечера на шоссе Революции он не смог удержать квадроцикл на своей полосе. В итоге произошло лобовое столкновение с машиной «Форд», которой управлял 29-летний водитель. На подростке не было шлема, медики в больнице оценили его состояние как средней степени тяжести.