Посольство РФ в США готово помочь переправить тело боксёра Дадашева на родину

Посольство РФ в США готово помочь переправить тело петербургского боксёра Максима Дадашева на родину.

"В связи со смертью российского боксера М.К.Дадашева выражаем искренние соболезнования его семье и близким. Посольство России в США готово оказать необходимое содействие в возвращении его тела на Родину", – сообщает посольство.

В связи со смертью российского боксера М.К.Дадашева выражаем искренние соболезнования его семье и близким. Посольство России в США готово оказать необходимое содействие в возвращении его тела на Родину. pic.twitter.com/eY4dxZQuPF — Пос-во России?? в США (@RussiaInUSA) 23 июля 2019 г.

28-летний Максим Дадашев скончался во вторник, 23 июля в одной из клиник США в результате тяжелых травм, полученных в боксерском поединке. Врачи трое суток боролись за жизнь спортсмена. Ему провели трепанацию черепа, чтобы удалить гематому, но все оказалось тщетно.