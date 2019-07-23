На Суздальском после аварии из BMW торчит столб. Машина в клочья, водитель в больнице

На ровном участке дороги в Выборгском районе Петербурга водитель без видимых на то причин влетел в опору освещения. Он в тяжелом состоянии.

Фотографии с места ДТП вечером 23 июля в соцсетях выложили очевидцы. Красный BMW 525 не справился с управлением и врезался в столб у 25 дома по Суздальскому проспекту. Конструкция упала и одним концом протаранила капот автомобиля. В региональном управлении ГИБДД уточняют, что за рулём находился молодой человек 25 лет. Сейчас за его жизнь борются медики, он в тяжёлом состоянии.

Очевидцы отмечают, что возможно его спасла конструкция автомобиля немецкого производства начала этого века. Судя по кадрам, машина восстановлению не подлежит.