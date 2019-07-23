Лидер британской Лейбористской партии призвал провести всеобщие выборы

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин выступил с призывом выйти на демонстрацию с требованием проведения в стране всеобщих выборов.

"Присоединяйтесь к нам в четверг с требованием проведения всеобщих выборов, чтобы лидера мог выбирать народ нашей страны, а не 100 тыс. непредставительных членов партии консерваторов, – заяви Корбин в своем твиттере. – Борис Джонсон заручился поддержкой 100 тыс. консерваторов, но не всей нашей страны".

Join us this Thursday to demand a General Election so the people of this country can choose who leads us – not 100,000 unrepresentative Tory party members.https://t.co/hh0Aq8cHMH pic.twitter.com/lBdKrNGtPh — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 23 июля 2019 г.

На своей странице в фейсбуке Корбин написал, что проведение демонстрации с требованием проведения всеобщих выборов намечено на четверг в 18:00 местного времени (20:00 по Москве) на Парламент-сквер в Лондоне.

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Этот призыв стал реакцией на победу Бориса Джонсона на выборах в Консервативной партии, по итогам которой он во вторник стал ее лидером и премьер-министром Великобритании. Ожидается, что Джонсон займет пост премьера страны в среду.

По действующим законам, премьер-министра Великобритании избирает парламент. Корбин считает, что для избрания главы исполнительной власти необходимо голосование всех граждан.