Лидер британской Лейбористской партии призвал провести всеобщие выборы

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин выступил с призывом выйти на демонстрацию с требованием проведения в стране всеобщих выборов.

"Присоединяйтесь к нам в четверг с требованием проведения всеобщих выборов, чтобы лидера мог выбирать народ нашей страны, а не 100 тыс. непредставительных членов партии консерваторов, – заяви Корбин в своем твиттере. – Борис Джонсон заручился поддержкой 100 тыс. консерваторов, но не всей нашей страны".

Join us this Thursday to demand a General Election so the people of this country can choose who leads us – not 100,000 unrepresentative Tory party members.https://t.co/hh0Aq8cHMH pic.twitter.com/lBdKrNGtPh