Посольство РФ в Лондоне призвало Британию отказаться при оценке событий в Сирии от услуг "Белых касок"

Посольство России в Лондоне призвало власти Великобритании отказаться от использования неправительственной организации "Белые каски" в качестве источника информации о событиях в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь российского дипломатического представительства, комментируя появление в британских СМИ публикаций об авиаударах, якобы нанесенных Сирией и Россией по населенному пункту Мааррат ан-Нууман в провинции Идлиб.

По словам дипломата, в них содержатся "очередные надуманные обвинения", и эти публикации "не выдерживают абсолютно никакой критики", так как основываются "на сведениях анонимных представителей скандально известной организации "Белые каски", финансируемой США и Великобританией". "Призываем Лондон отказаться от агрессивной риторики, а также использования "Белых касок" в сомнительных политических целях и перейти к взаимодействию, целью которого стало бы искоренение терроризма и возвращение мира на сирийскую землю", – заявил пресс-секретарь.

Он напомнил, что российские официальные лица, независимые эксперты, в частности директор российского Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, а также представители СМИ, в том числе продюсер Би-би-си Риам Далати, "неоднократно обращали внимание мировой общественности на постановочный характер химатак в сирийском городе Дума, запечатленных "Белыми касками", и откровенно провокационную деятельность этой организации в САР, которая противоречит усилиям России, Турции и Ирана по нормализации ситуации в этой стране".

"Нынешнее обострение обстановки в Сирии вызвано исключительно агрессивными действиями орудующих там террористов, которые, помимо регулярных обстрелов позиций правительственных сил, наносят ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры", – добавил российский дипломат.